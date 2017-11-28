Один пояс - один путь: Украина сосредоточится на качественной дерегуляции

"Мы занимаемся на сегодня строительством и реконструкцией дорог, модернизацией украинской железной дороги и мы абсолютно открыты для взаимодействия с нашими партнерами для того, чтобы улучшить качество связей транспортно-логистических между нашими странами. И более того, в рамках единого корридора", - отметил он.

Со слов В.Гройсмана, Украина и дальше будет сконцентрирована на том, чтобы регуляция страны соответствовала высоким европейским, мировым стандартам.

"Наша задача - качественная дерегуляция, полная синхронизация наших норм со всеми участниками этого пути и мы и дальше будем делать все для того, чтобы наши потенциальные возможности, наше географическое размещение - в том числе стоит отметить, что шесть интернациональных коридоров проходит сегодня через Украину, - чтобы наша инфраструктура была готова к увеличению перемещения товаров и грузов", - заявил глава правительства.

"Безусловно, очень важны будут результаты этого форума и я убежден, что те рекомендации, которые будут выработаны на панелях, станут для нас дорожной картой необходимых изменений, чтобы на 3-м форуме мы смогли подвести итоги и посмотреть на то, в каком состоянии находится наше сотрудничество", - добавил он.

Добавим, цель проекта "Один пояс - один путь", предложенного в 2013 году, - создание транспортного, энергетического и торгового коридора между странами Центральной и Южной Азии и Европы.

Напомним, В.Гройсман заявил, что рост экспорта украинских товаров на рынки ЕС за год достиг свыше 10%.