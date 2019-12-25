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Один із засновників Uber йде з компанії заради іншого проекту

Один із засновників Uber йде з компанії заради іншого проекту

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 грудня. УНН. Співзасновник мережевої транспортної компанії Uber Тревіс Каланік до кінця 2019 року вийде з усіх керівних органів цієї компанії і почне новий бізнес. Це буде мережа підприємств з приготування і доставки харчування. Про це пише УНН спираючись на Радіо Свобода та Reuters.

Представник Каланіка заявила у вівторок журналістам, що її шеф вже продав свій пакет акцій на 3 мільярди доларів. У найближчий четвер, після завершення Різдвяних свят, Каланік має намір завершити всі формальності, що залишились.

Стартап СloudKitchens до теперішнього часу зібрав 400 мільйонів первинних інвестицій. Частина цих коштів виділена самим Каланіком, проте його прессекретар відмовилася назвати суму.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Німеччині суд заборонив Uber

Агентство Reuters відзначає, що створена Тревісом Каланіком найбільша в світі автотранспортна компанія революційно змінила уявлення про послуги таксі та кинула виклик звичайній організації транспортних послуг в багатьох країнах.

Нагадаємо, Зеленський обговорив з виконавчим директором Uber збільшення інвестицій в Україну.

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