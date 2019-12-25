Один из основателей Uber уходит из компании ради другого проекта
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. Соучредитель сетевой транспортной компании Uber Трэвис Каланик до конца 2019 года выйдет из всех руководящих органов этой компании и начнет новый бизнес. Это будет сеть предприятий по приготовлению и доставке питания. Об этом пишет УНН опираясь на Радио Свобода и Reuters.
Представитель Каланика заявила во вторник журналистам, что ее шеф уже продал свой пакет акций на 3 миллиарда долларов. В ближайший четверг, после завершения Рождественских праздников, Каланик намерена завершить все формальности, которые остались.
Стартап СloudKitchens до настоящего времени собрал 400 млн первоначальных инвестиций. Часть этих средств выделена самим Калаником, однако его пресс-секретарь отказалась назвать сумму.
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Агентство Reuters отмечает, что созданная Трэвисом Калаником крупнейшая в мире автотранспортная компания революционно изменила представление об услугах такси и бросила вызов обычной организации транспортных услуг во многих странах.
Напомним, Зеленский обсудил с исполнительным директором Uber увеличение инвестиций в Украину.