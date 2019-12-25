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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 43562 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 122260 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 128018 просмотра

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 126097 просмотра

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5 марта, 15:49 • 150000 просмотра

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Один из основателей Uber уходит из компании ради другого проекта

Один из основателей Uber уходит из компании ради другого проекта

Киев  •  УНН

 • 19483 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Соучредитель сетевой транспортной компании Uber Трэвис Каланик до конца 2019 года выйдет из всех руководящих органов этой компании и начнет новый бизнес. Это будет сеть предприятий по приготовлению и доставке питания. Об этом пишет УНН опираясь на Радио Свобода и Reuters.

Представитель Каланика заявила во вторник журналистам, что ее шеф уже продал свой пакет акций на 3 миллиарда долларов. В ближайший четверг, после завершения Рождественских праздников, Каланик намерена завершить все формальности, которые остались.

Стартап СloudKitchens до настоящего времени собрал 400 млн первоначальных инвестиций. Часть этих средств выделена самим Калаником, однако его пресс-секретарь отказалась назвать сумму.

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Агентство Reuters отмечает, что созданная Трэвисом Калаником крупнейшая в мире автотранспортная компания революционно изменила представление об услугах такси и бросила вызов обычной организации транспортных услуг во многих странах.

Напомним, Зеленский обсудил с исполнительным директором Uber увеличение инвестиций в Украину.

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