Один із штурмовиків Харківської ОДА у 2014 році отримав п'ять років ув'язнення

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Учасника масових заворушень у квітні 2014 року, внаслідок яких було захоплено будівлю Харківської обласної державної адміністрації, засудили до п'яти років позбавлення волі. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.

“На вимогу прокуратури Київський районний суд м. Харкова визнав винним 28-річного харків’янина — учасника масових заворушень, внаслідок яких сталося захоплення будівлі Харківської обласної державної адміністрації на початку квітня 2014 року (ч.1 ст.294 КК України)”, — йдеться у повідомленні.

Чоловіка засудили до 5 років позбавлення волі.

Зазначається, що зловмисник тривалий час перебував у розшуку. Після того, як чоловік вийшов під заставу у травні 2014 року — почав переховуватися від органів слідства. Його оголосили у розшук. Затримали злочинця у квітні 2015 року у Московському районі Харкова.

Наразі він перебуває під вартою. Вирок суду поки не набув чинності, оскільки триває час на апеляційне оскарження.

Нагадаємо, 6 та 7 квітня 2014 року перед будівлею Харківської ОДА відбулися мітинги, які переросли у масові заворушення. Тоді проросійські активісти захопили будівлю облдержадміністрації. Звільнили адміністративну споруду та затримали зловмисників спецпідрозділи МВС України.

Як повідомляв УНН, київського слідчого судитимуть за хабарництво.

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