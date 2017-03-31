Один із штурмовиків Харківської ОДА у 2014 році отримав п'ять років ув'язнення
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Учасника масових заворушень у квітні 2014 року, внаслідок яких було захоплено будівлю Харківської обласної державної адміністрації, засудили до п'яти років позбавлення волі. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.
“На вимогу прокуратури Київський районний суд м. Харкова визнав винним 28-річного харків’янина — учасника масових заворушень, внаслідок яких сталося захоплення будівлі Харківської обласної державної адміністрації на початку квітня 2014 року (ч.1 ст.294 КК України)”, — йдеться у повідомленні.
Чоловіка засудили до 5 років позбавлення волі.
Зазначається, що зловмисник тривалий час перебував у розшуку. Після того, як чоловік вийшов під заставу у травні 2014 року — почав переховуватися від органів слідства. Його оголосили у розшук. Затримали злочинця у квітні 2015 року у Московському районі Харкова.
Наразі він перебуває під вартою. Вирок суду поки не набув чинності, оскільки триває час на апеляційне оскарження.
Нагадаємо, 6 та 7 квітня 2014 року перед будівлею Харківської ОДА відбулися мітинги, які переросли у масові заворушення. Тоді проросійські активісти захопили будівлю облдержадміністрації. Звільнили адміністративну споруду та затримали зловмисників спецпідрозділи МВС України.
Як повідомляв УНН, київського слідчого судитимуть за хабарництво.