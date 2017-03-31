Один из штурмовиков Харьковской ОГА в 2014 году получил пять лет заключения
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Участника массовых беспорядков в апреле 2014 года, в результате которых было захвачено здание Харьковской облгосадминистрации, приговорили к пяти годам лишения свободы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
“По требованию прокуратуры Киевский районный суд Харькова признал виновным 28-летнего харьковчанина — участника массовых беспорядков, в результате которых произошел захват здания облгосадминистрации в начале апреля 2014 (ч.1 ст.294 УК Украины)”, — говорится в сообщении.
Мужчину приговорили к 5 годам лишения свободы.
Отмечается, что злоумышленник длительное время находился в розыске. После того, как он вышел под залог в мае 2014 года — начал скрываться от органов следствия. Его объявили в розыск. Задержали преступника в апреле 2015 году В Московском районе Харькова.
Сейчас он находится под стражей. Приговор суда пока не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
Напомним, 6 и 7 апреля 2014 перед зданием Харьковской ОГА состоялись митинги, которые переросли в массовые беспорядки. Тогда пророссийские активисты захватили здание облгосадминистрации. Освободили административное здание и задержали злоумышленников спецподразделения МВД Украины.
Как сообщал УНН, киевского следственного судить за взяточничество.