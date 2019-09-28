Один із пасажирів автобуса, що перекинувся на Черкащині, помер у лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Із 11 постраждалих внаслідок ДТП, яка сталася сьогодні на трасі Київ-Одеса біля Жашкова, одна людина померла в лікарні. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі поліції Черкаської області.
"Постраждалих спочатку було 5, а потім їх дійсно зафіксували 11. Одна людина померла в лікарні. Кримінальне провадження ще не відкрили, в процесі", - повідомили у пресслужбі.
Раніше УНН повідомляв, що на трасі Київ-Одеса в Жашківськом районі сьогодні о 09:00 ранку сталася ДТП, у якій постраждало 11 людей.