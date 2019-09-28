Один из пассажиров автобуса, перевернувшегося в Черкасской области, умер в больнице
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Из 11 пострадавших в результате ДТП, которое произошло сегодня на трассе Киев-Одесса возле Жашкова, один человек умер в больнице. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе полиции Черкасской области.
"Пострадавших сначала было 5, а затем их действительно зафиксировали 11. Один человек умер в больнице. Уголовное производство еще не открыли, в процессе", - сообщили в пресс-службе.
Ранее УНН сообщал, что на трассе Киев-Одесса в Жашковском районе сегодня в 09:00 утра произошло ДТП, в котором пострадало 11 человек.