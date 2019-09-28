На Черкащині перекинувся автобус, постраждало 11 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. На трасі Київ-Одеса в Жашківськом районі сьогодні о 09:00 ранку сталася ДТП, у якій постраждало 11 людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Черкаській області.
"За попередніми даними, водій автобуса Mercedes Sprinter не впоравшись з керуванням, допустив перекидання автобусу. На час дорожньо-транспортної пригоди в салоні автобусу, який виконував рейс за маршрутом Умань-Київ, перебували 10 пасажирів та водій. Внаслідок ДТП 11 осіб травмовано", - йдеться в повідомленні.
Наразі, всіх постраждалих доставлено до Жашківської центральної районної та Уманської міської лікарень.
Нагадаємо, поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася 27 вересня на автостоянці біля ТРЦ Lavina.