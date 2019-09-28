В Черкасской области перевернулся автобус, пострадали 11 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. На трассе Киев-Одесса в Жашковском районе сегодня в 09:00 утра произошло ДТП, в котором пострадало 11 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Черкасской области.
"По предварительным данным, водитель автобуса Mercedes Sprinter не справившись с управлением, допустил опрокидывание автобуса. На время ДТП в салоне автобуса, который выполнял рейс по маршруту Умань-Киев, находились 10 пассажиров и водитель. В результате ДТП 11 человек травмированы", - говорится в сообщении.
Сейчас всех пострадавших доставили в Жашковскою центральную районную и Уманскую городскую больницы.
Напомним, полиция Киева открыла уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 27 сентября на автостоянке возле ТРЦ Lavina.