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В Черкасской области перевернулся автобус, пострадали 11 человек

Киев • УНН

 • 14142 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. На трассе Киев-Одесса в Жашковском районе сегодня в 09:00 утра произошло ДТП, в котором пострадало 11 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Черкасской области.

В Черкасской области перевернулся автобус, пострадали 11 человек

"По предварительным данным, водитель автобуса Mercedes Sprinter не справившись с управлением, допустил опрокидывание автобуса. На время ДТП в салоне автобуса, который выполнял рейс по маршруту Умань-Киев, находились 10 пассажиров и водитель. В результате ДТП 11 человек травмированы", - говорится в сообщении.

Сейчас всех пострадавших доставили в Жашковскою центральную районную и Уманскую городскую больницы.

Напомним, полиция Киева открыла уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 27 сентября на автостоянке возле ТРЦ Lavina.

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