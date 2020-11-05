Один із найкращих бомбардирів Суперліги покинув БК “Черкаські Мавпи”
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Американський захисник Лакі Джонс залишив стан клубу української Суперліги “Черкаські Мавпи”, передає УНН з посиланням на сайт клубу.
Гравець припинив співпрацю з українським клубом за сімейними обставинами. Сторони вже розірвали угоду.
З початку сезону американець зіграв чотири матчі в Суперлізі. У середньому набирав 16,7 очка, 4,5 підбирання за поєдинок. РЕ 14,5, що є найкращим показником у складі “Черкаських Мавп” і 17-м в лізі. Його показник результативності дозволяв Джонсу входити до топ-5 найкращих в чемпіонаті.
Зауважимо, що “Черкаські Мавпи” наразі посідають десяту сходинку в турнірній таблиці — сім поразок у семи матчах.