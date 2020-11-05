Один из лучших бомбардиров Суперлиги покинул БК “Черкасские Обезьяны”
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Американский защитник Лаки Джонс покинул состав клуба украинской Суперлиги “Черкасские Обезьяны”, передает УНН со ссылкой на сайт клуба.
Игрок прекратил сотрудничество с украинским клубом по семейным обстоятельствам. Стороны уже разорвали соглашение.
С начала сезона американец сыграл четыре матча в Суперлиге. В среднем набирал 16,7 очка, 4,5 подбора за поединок. РЕ 14,5, что является лучшим показателем в составе “Черкасских Обезьян” и 17-м в лиге. Его показатель результативности позволял Джонсу входить в топ-5 лучших в чемпионате.
Заметим, что “Черкасские Обезьяны” сейчас занимают десятую строчку в турнирной таблице — семь поражений в семи матчах.