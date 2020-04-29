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Один із лідерів "Ювентуса" здав четвертий позитивний тест на коронавірус – ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Зірковий форвард "Ювентуса" Пауло Дібала в четвертий раз за шість тижнів здав позитивний результат на COVID-19. Про це стверджує іспанська програма El Chiringuito та football-italia.net, передає УНН.

Футболіст продовжує перебувати на самоізоляції. Повідомляється, що Пауло більше не відчуває симптомів хвороби. Також 26-річний форвард здасть кров для аналізу на наявність антитіл.

Примітно, що воротар "Аталанти" Марко Спортьєлло здав спочатку позитивний результат, потім негативний. При третій спробі його результат знову виявився позитивним.

Нагадаємо, що окрім Дібали та його дівчини (Оріани Сабатіні) у складі "старої синьйори" також заразилися вірусом Даніеле Ругані і Блез Матюіді.

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