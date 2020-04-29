Один из лидеров "Ювентуса" сдал четвертый положительный тест на коронавирус - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Звездный форвард "Ювентуса" Дибала в четвертый раз за шесть недель сдал положительный результат на COVID-19. Об этом утверждает испанский программа El Chiringuito и football-italia.net, передает УНН.
Футболист продолжает находиться на самоизоляции. Сообщается, что Пауло больше не чувствует симптомов болезни. Также 26-летний форвард сдаст кровь для анализа на наличие антител.
Примечательно, что вратарь "Аталанты" Марко Спортьелло сдал сначала положительный результат, затем отрицательный. На третьей попытке его результат снова оказался положительным.
Напомним, что кроме Дибалы и его девушки (Орианы Сабатини) в составе "старой синьоры" также заразились вирусом Даниэле Ругани и Блез Матюиди.