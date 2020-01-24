Один із лідерів МБК "Миколаїв" самовільно покинув клуб
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Головний тренер та президент МБК "Миколаїв" заявили про самовільне покидання клубу українського захисника Віталія Зотов, інформує УНН з посиланням на прес-службу клубу.
Наставник Віталій Черній назвав вчинок гравця поганим та не бажає повертати Зотова до свого колективу.
"Як головний тренер команди вважаю необхідним зробити заяву про поганий вчинок гравця МБК "Миколаїв" Віталія Зотова, який в порушення контрактних зобов'язань керуючись особистими мотивами у важкий для команди час без відома керівництва прийняв одностороннє рішення про припинення співпраці і вступив в переговори з рядом інших клубів через агентство з метою продовження ігрової кар'єри. Зі свого боку я засуджую таку поведінку Віталія і більше не бачу сенсу в перебуванні його в складі нашої команди", - наголосив Черній.
Президент МБК "Миколаїв" Андрій Черепанов відзначив, що клуб не буде втримувати гравця застосовуючи юридичні процедури.
За 17 поєдинків у Суперлізі Зотов набирав по 10,7 очок, при 5,5 передачах і 3,5 підбираннях в середньому за 32:57 хвилини.
Зауважимо, що в активі клубу з Миколаєва 5 виграшів і 13 поразок – 8 місце з 9 команд у Суперлізі.
Як повідомляв УНН, Зотов отримав виклик в розширений склад збірної України перед перщими матчами у відборі на Євробаскет.