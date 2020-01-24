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Один из лидеров МБК "Николаев" самовольно покинул клуб

Киев • УНН

 • 14522 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Главный тренер и президент МБК "Николаев" заявили о самовольном покидании клуба украинского защитника Виталия Зотова, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.

Один из лидеров МБК "Николаев" самовольно покинул клуб

Наставник Виталий Черний назвал поступок игрока плохим и не желает возвращать Зотова в свой коллектив.

“Как главный тренер команды считаю необходимым сделать заявление про плохой поступок игрока МБК „Николаев“ Виталия Зотова, который в нарушение контрактных обязательств руководствуясь личными мотивами в трудное для команды время без ведома руководства принял одностороннее решение о прекращении сотрудничества и вступил в переговоры с рядом других клубов через агентство с целью продолжения игровой карьеры. со своей стороны я осуждаю такое поведение Виталия и больше не вижу смысла в пребывании его в составе нашей команды”, — отметил Черний.

Президент МБК “Николаев” Андрей Черепанов отметил, что клуб не будет удерживать игрока применяя юридические процедуры.

За 17 поединков в Суперлиге Зотов набирал по 10,7 очков, при 5,5 передачах и 3,5 подборах в среднем за 32:57 минуты.

Заметим, что в активе клуба из Николаева 5 выигрышей и 13 поражений — 8 место из 9 команд в Суперлиге.

Как сообщал УНН, Зотов получил вызов в расширенный состав сборной Украины перед Первая матчами в отборе на Евробаскет.

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