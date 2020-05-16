Один із лідерів Бундесліги втратив очки у першій грі після відновлення чемпіонату
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. В одному з перших поєдинків після рестарту (26 тур) німецької Бундесліги, пауза якої була пов'язана із коронавірусною пандемією, в гості до "РБ Лейпциг" завітав ФК "Фрайбург", передає УНН.
Після 30 проведених хвилин на полі сталось перше взяття воріт. Відбувся простріл низом з кутового при якому м’яч від ноги Гульде влетів під дальню стійку воріт “РБ Лейпцига” — 0:1.
У другому таймі один із лідерів чемпіонату контролював м’яч та шукав варіанти біля воріт “Фрайбурга”. У перші 15 хвилин через погану реалізацію гольові нагоди втратили Лукман та Поульсен.
На 72 хвилині баталії голкіпер Шволов здійснив сейв, дотягнувшись ногою до м’яча після гострого удару низом від Вернера. Через п’ять хвилин серію масованих атак реалізував Поульсен, який виграв верхову боротьбу із захисником — 1:1.
Попри усі спроби футболістами “Лейпцига” вирвати перемогу, вони пропустили в додатковий час, але за допомогою системи відеоповторів, гол був відмінений — 1:1.
Зауважимо, “РБ Лейпциг” продовжив нічийну серію в Бундеслізі (3 гри) і з 51 балом йде 3-м. “Фрайбург” з 37 пунктами — 7-й.
Додамо, що поєдинок пройшов без глядачів на стадіоні.