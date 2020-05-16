Один из лидеров Бундеслиги потерял очки в первой игре после восстановления чемпионата

После 30 проведенных минут на поле произошло первое взятие ворот. Состоялся прострел низом с углового при котором мяч от ноги Гульда влетел под дальнюю штангу ворот “СБ Лейпцига” — 0:1.

Во втором тайме один из лидеров чемпионата контролировал мяч и искал варианты у ворот “Фрайбурга”. В первые 15 минут из-за плохой реализации голевых случаев потеряли Лукман и Поульсен.

На 72 минуте баталии голкипер Шволов совершил сейв, дотянувшись ногой до мяча после острого удара низом от Вернера. Через пять минут серию массированных атак реализовал Поульсен, выиграв верховую борьбу с защитником — 1:1.

Несмотря на все попытки футболистами “Лейпцига” вырвать победу, они пропустили в дополнительное время, но с помощью системы видеоповторов, гол был отменен — 1:1.

Заметим, “СБ Лейпциг” продолжил ничейную серию в Бундеслиге (3 игры) и с 51 баллом идет 3-м. “Фрайбург” с 37 пунктами — 7-й.

Добавим, что поединок прошел без зрителей на стадионе.