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Одеських вчителів будуть вакцинвати прямо у школах

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. Вчителі в Одесі зможуть отримати щеплення від COVID-19 позачергово - прямо на робочих місцях. Про це повідомив виконуючий обов'язки директора муніципального департаменту охорони здоров'я Левон Нікогосян.

За словами чиновника, на територію навчальних закладів будуть виїжджати мобільні бригади. Вони займуться вакцинацією ще не щеплених педагогів. Однак насильно змушувати вакцинуватися нікого не будуть і карати за відмову теж, підкреслив Нікогосян.

У департаменті стверджують, багато вчителів ще не зробили щеплення через те, що не бачили в цьому гострої необхідності — адже влітку школи не працюють.

Зазначимо, що за словами директора міського департаменту освіти Олени Буйневіч, щеплення від коронавірусу COVID-19 зробили 50% співробітників шкіл і дитячих садків міста. Згідно вимог Міністерства охорони здоров’я, в разі введення в Україні жовтого, оранжевого або червоного рівнів епідемічної небезпеки працювати зможуть ті школи і дитсадки, у яких 80% персоналу вакциновані від коронавірусу. У зв’язку з цим вже з понеділка, 13 вересня, велика частина одеських шкіл може перейти на дистанційне навчання. У звичайному режимі зможуть працювати тільки 17 загальноосвітніх закладів, де вакциновано 80% працівників.

Українські Національні Новини

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