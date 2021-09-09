Одеських вчителів будуть вакцинвати прямо у школах

За словами чиновника, на територію навчальних закладів будуть виїжджати мобільні бригади. Вони займуться вакцинацією ще не щеплених педагогів. Однак насильно змушувати вакцинуватися нікого не будуть і карати за відмову теж, підкреслив Нікогосян.

У департаменті стверджують, багато вчителів ще не зробили щеплення через те, що не бачили в цьому гострої необхідності — адже влітку школи не працюють.

Зазначимо, що за словами директора міського департаменту освіти Олени Буйневіч, щеплення від коронавірусу COVID-19 зробили 50% співробітників шкіл і дитячих садків міста. Згідно вимог Міністерства охорони здоров’я, в разі введення в Україні жовтого, оранжевого або червоного рівнів епідемічної небезпеки працювати зможуть ті школи і дитсадки, у яких 80% персоналу вакциновані від коронавірусу. У зв’язку з цим вже з понеділка, 13 вересня, велика частина одеських шкіл може перейти на дистанційне навчання. У звичайному режимі зможуть працювати тільки 17 загальноосвітніх закладів, де вакциновано 80% працівників.