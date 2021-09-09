Одесских учителей будут вакцинировать прямо в школах

ukru
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 120983 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 135856 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 116001 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 114068 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 144704 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 122796 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 163803 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143366 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179714 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 173023 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Стармер анонсировал новую встречу с Трампом

Стармер анонсировал новую встречу с Трампом

2 марта, 18:29 • 29946 просмотра
Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

2 марта, 18:30 • 101548 просмотра
«Коалиция желающих": Стармер заявил о плане мира в Украине, с вероятным участием ряда стран

«Коалиция желающих": Стармер заявил о плане мира в Украине, с вероятным участием ряда стран

2 марта, 18:43 • 40472 просмотра
лавров сделал скандальное заявление о Зеленском и похвалил Трампа: в МИД Украины ответили

лавров сделал скандальное заявление о Зеленском и похвалил Трампа: в МИД Украины ответили

2 марта, 18:57 • 68502 просмотра
Фон дер Ляйен: ЕС должен готовиться к худшему и усиливать оборону

Фон дер Ляйен: ЕС должен готовиться к худшему и усиливать оборону

2 марта, 19:35 • 59391 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 135850 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 144700 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 308080 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 274832 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 259553 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 120976 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 123052 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 163802 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 120401 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 119934 просмотра
Актуальное
Одесских учителей будут вакцинировать прямо в школах

Одесских учителей будут вакцинировать прямо в школах

Киев  •  УНН

 • 12775 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Учителя в Одессе смогут получить прививку от COVID-19 вне очереди — прямо на рабочих местах. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора муниципального департамента здравоохранения Левон Никогосян.

По словам чиновника, на территорию учебных заведений будут выезжать мобильные бригады. Они займутся вакцинацией еще не привитых педагогов. Однако насильно заставлять вакцинироваться никого не будут и наказывать за отказ тоже, подчеркнул Никогосян.

В департаменте утверждают, многие учителя еще не сделали прививки из-за того, что не видели в этом острой необходимости — ведь летом школы не работают.

Отметим, что по словам директора городского департамента образования Елены Буйневич, прививку от коронавируса COVID-19 сделали 50% сотрудников школ и детских садов города. Согласно требований Министерства здравоохранения, в случае введения в Украине желтого, оранжевого или красного уровней эпидемической опасности работать смогут те школы и детсады, у которых 80% персонала вакцинированы от коронавируса. В связи с этим уже с понедельника, 13 сентября, большая часть одесских школ может перейти на дистанционное обучение. В обычном режиме смогут работать только 17 общеобразовательных заведений, где вакцинировано 80% работников.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

УНН-Одесса

Обратиться по вопросам размещения рекламы