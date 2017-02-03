Одеських митників, підозрюваних у контрабанді нафтопродуктів, взято під варту
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. У п’ятницю, 3 лютого, судом взято під варту трьох посадових осіб Одеської митниці, які підозрюються у зловживанні службовим становищем при вивезенні за межі України нафтопродуктів. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Одеської області.
“У п’ятницю, 3 лютого, за клопотаннями поліції, погодженими прокуратурою Одеської області, судом взято під варту трьох посадових осіб Одеської митниці. Вказані особи підозрюються у зловживанні службовим становищем при вивезенні за межі України нафтопродуктів”, — повідомили у прокуратурі.
Так, зазначається, що судом визначено суму застави у розмірі 9 млн грн кожному.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ухилення від сплати податків та платежів, а також зловживання службовим становищем групою осіб при ввезенні на територію України нафтопродуктів триває.
Як повідомив 2 лютого прокурор Одеської області Олег Жученко, вказані митники за попередньою змовою з іншими особами під виглядом транзиту та реекспорту реалізували на території України 800 тисяч тонн нафтопродуктів.
Внаслідок злочинних махінацій з використанням підроблених документів та фіктивних фірм до державного бюджету не надійшло 1,2 млрд грн обов’язкових платежів.