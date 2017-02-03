Одесских таможенников, подозреваемых в контрабанде нефтепродуктов, взяли под стражу
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. В пятницу, 3 февраля, суд взял под стражу трех должностных лиц Одесской таможни, которые подозреваются в злоупотреблении служебным положением при вывозе за пределы Украины нефтепродуктов. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
"В пятницу, 3 февраля, по ходатайству полиции, согласованному прокуратурой Одесской области, суд взял под стражу трех должностных лиц Одесской таможни. Указанные лица подозреваются в злоупотреблении служебным положением при вывозе за пределы Украины нефтепродуктов", - сообщили в прокуратуре.
Так, отмечается, что судом определена сумма залога в размере 9 млн грн каждому.
Досудебное расследование в уголовном производстве по факту уклонения от уплаты налогов и платежей, а также злоупотребления служебным положением группой лиц при ввозе на территорию Украины нефтепродуктов продолжается.
Как сообщил 2 февраля прокурор Одесской области Олег Жученко, указанные таможенники по предварительному сговору с другими лицами под видом транзита и реэкспорта реализовали на территории Украины 800 тыс. тонн нефтепродуктов.
В результате преступных махинаций с использованием поддельных документов и фиктивных фирм в государственный бюджет не поступило 1,2 млрд грн обязательных платежей.