Одеські рятувальники знешкодили авіабомбу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. В Одеській області рятувальники знайшли і знищили фугасну авіабомбу ОФАБ-500. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС, передає УНН.
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Бомбу сучасного виробництва виявили в с. Біленьке Білгород-Дністровського району. Боєзаряд знешкоджений у безпечному місці. Зазначимо, що 4 березня після авіаудару по селу Біленьке Одеської області рятувальники знешкодили дві авіабомби і 250 протитанкових касетних елементів.
Нагадаємо, 3 березня російська сторона двічі обстріляла село Біленьке Білгород-Дністровського району Одеської області, в результаті чого 1 людина загинула і 1 - отримала поранення.
Зазначимо, що біля берегів області спостерігається активність кораблів РФ.