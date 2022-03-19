Одеські рятувальники знешкодили авіабомбу

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Бомбу сучасного виробництва виявили в с. Біленьке Білгород-Дністровського району. Боєзаряд знешкоджений у безпечному місці. Зазначимо, що 4 березня після авіаудару по селу Біленьке Одеської області рятувальники знешкодили дві авіабомби і 250 протитанкових касетних елементів.

Нагадаємо, 3 березня російська сторона двічі обстріляла село Біленьке Білгород-Дністровського району Одеської області, в результаті чого 1 людина загинула і 1 - отримала поранення.

Зазначимо, що біля берегів області спостерігається активність кораблів РФ.