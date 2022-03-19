Одесские спасатели обезвредили авиабомбу
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В Одесской области спасатели нашли и уничтожили фугасную авиабомбу ОФАБ-500. Об этом 19 марта сообщили в пресс-службе ГСЧС, передает УНН.
Детали
Бомбу современного производства обнаружили в с. Беленькое Белгород-Днестровского района. Боезаряд обезврежен в безопасном месте. Отметим, что 4 марта после авиаудара по селу Беленькое Одесской области спасатели обезвредили две авиабомбы и 250 противотанковых кассетных элементов.
Напомним, 3 марта российская сторона дважды обстреляла село Беленькое Белгород-Днестровского района Одесской области, в результате чего 1 человек погиб и 1 - получил ранения.
Отметим, что у берегов области наблюдатеся активность кораблей РФ.