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19:03 • 54700 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 108249 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 106868 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Одесские спасатели обезвредили авиабомбу

Одесские спасатели обезвредили авиабомбу

Киев • УНН

 • 102651 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. В Одесской области спасатели нашли и уничтожили фугасную авиабомбу ОФАБ-500. Об этом 19 марта сообщили в пресс-службе ГСЧС, передает УНН

Детали

Бомбу современного производства обнаружили в с. Беленькое Белгород-Днестровского района. Боезаряд обезврежен в безопасном месте. Отметим, что 4 марта после авиаудара по селу Беленькое Одесской области спасатели обезвредили две авиабомбы и 250 противотанковых кассетных элементов.

Напомним, 3 марта российская сторона дважды обстреляла село Беленькое Белгород-Днестровского района Одесской области, в результате чего 1 человек погиб и 1 - получил ранения. 

Отметим, что у берегов области наблюдатеся активность кораблей РФ.

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