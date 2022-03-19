Одесские спасатели обезвредили авиабомбу

Детали

Бомбу современного производства обнаружили в с. Беленькое Белгород-Днестровского района. Боезаряд обезврежен в безопасном месте. Отметим, что 4 марта после авиаудара по селу Беленькое Одесской области спасатели обезвредили две авиабомбы и 250 противотанковых кассетных элементов.

Напомним, 3 марта российская сторона дважды обстреляла село Беленькое Белгород-Днестровского района Одесской области, в результате чего 1 человек погиб и 1 - получил ранения.

Отметим, что у берегов области наблюдатеся активность кораблей РФ.