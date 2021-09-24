Одеські противники вакцинації пропагують за допомогою графіті

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В останні дні такі написи з'явилися в різних частинах міста. Фото графіті з'явилася в соціальних мережах.

Відзначимо, 24 вересня, в Одеській області офіційно зареєстрували 622 нових випадки зараження коронавірусом, що на 215 більше, ніж днем раніше. Через пандемію за добу в регіоны 17 людей померли.