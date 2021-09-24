Одеські противники вакцинації пропагують за допомогою графіті
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. В Одесі активізувалися противники вакцинації. Свою позицію анонімні антипрививочники поширюють за допомогою графіті зі зробленим під трафарет написом "Вакцина вбиває", передає УНН.
Деталі
В останні дні такі написи з'явилися в різних частинах міста. Фото графіті з'явилася в соціальних мережах.
Відзначимо, 24 вересня, в Одеській області офіційно зареєстрували 622 нових випадки зараження коронавірусом, що на 215 більше, ніж днем раніше. Через пандемію за добу в регіоны 17 людей померли.