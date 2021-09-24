Одесские противники вакцинации пропагандируют с помощью граффити
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. В Одессе активизировались противники вакцинации. Свою позицию анонимные антипрививочники распространяют с помощью граффити со сделанной под трафарет надписью “Вакцина убивает”, передает УНН.
Детали
В последние дни такие надписи появились в разных частях города. Фото граффити появилась в соцсетях.
Отметим, 24 сентября, в Одесской области официально зарегистрировали 622 новых случая заражения коронавирусом, что на 215 больше, чем днем ранее. Из-за пандемии за сутки в регионе 17 человек ушло из жизни.