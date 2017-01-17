Одеські правоохоронці затримали чоловіка, який втік із зали суду в Києві

О 8.30 на вулиці Проценка в Суворовському районі Одеси правоохоронці застосували табельну зброю для затримання обвинуваченого за ст. 185 (крадіжка) та 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, який 12 грудня 2016 року втік із зали суду в Києві.

“Під час затримання злочинець намагався втекти на автомобілі, але в результаті злагоджених дій правоохоронців автомобіль був заблокований в районі вулиці Грушевського, а зловмисник — затриманий і доставлений до відділу поліції”, — повідомили у поліції.

Наразі проводяться слідчі дії. Затриманий дає свідчення і буде переданий київським правоохоронцям.