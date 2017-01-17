Одесские правоохранители задержали мужчину, сбежавшего из зала суда в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Одесские правоохранители задержали преступника, который 12 декабря 2016 года бежал из зала суда в Киеве. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.
В 8.30 на улице Проценко в Суворовском районе Одессы правоохранители применили табельное оружие для задержания обвиняемого по ст. 185 (кража) и 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, который 12 декабря 2016 года бежал из зала суда в Киеве.
"Во время задержания преступник пытался скрыться на автомобиле, но в результате слаженных действий правоохранителей автомобиль был заблокирован в районе улицы Грушевского, а злоумышленник - задержан и доставлен в отдел полиции", - сообщили в полиции.
Проводятся следственные действия. Задержанный дает показания и будет передан киевским правоохранителям.