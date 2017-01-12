Одеські поліцейські вилучили у жінки 140 доз важкого наркотику
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 12 січня. УНН. Працівники Управління протидії наркозлочинності на території Малиновського району Одеси затримали 39-річну жительку м Запоріжжя, яка збувала на території Одеси особливо небезпечний наркотичний засіб. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області.
Під час особистого огляду правопорушниці у неї виявлено та вилучено полімерний пакунок з порошкоподібною речовиною білого кольору, два мобільних телефони та блокнот з нотатками про місця зроблених «закладок». Після цього за місцем тимчасового проживання жінки поліцейські провели санкціонований обшук, в результаті чого виявили і вилучили ще 139 згортків з наркотичною речовиною.
За словами жінки, в пакетиках знаходиться наркотик, отриманий нею на одному з поштових відділень з м.Запоріжжя з метою збуту.
Вилучений наркотичний засіб направлено до Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру для проведення дослідження. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.
Жінку затримали в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.