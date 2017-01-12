Одесские полицейские изъяли у женщины 140 доз тяжелого наркотика
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 12 января. УНН. Работники Управления противодействия наркопреступности на территории Малиновского района Одессы задержали 39-летнюю жительницу Запорожья, которая сбывала на территории Одессы наркотическое средство. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
Во время личного досмотра правонарушительницы у нее обнаружено и изъято полимерный пакет с порошкообразным веществом белого цвета, два мобильных телефона и блокнот с заметками о местах сделанных «закладок». После этого по месту временного проживания женщины полицейские провели санкционированный обыск, в результате чего обнаружили и изъяли еще 139 свертков с наркотическим веществом.
По словам женщины, в пакетиках находится наркотик, полученный ею на одном из почтовых отделений из г.Запорожье с целью сбыта.
Изъятое наркотическое средство направлено в Одесский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр для проведения исследования. По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.
Женщину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.