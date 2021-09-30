Одеські газовики пообіцяли не турбувати одеситів колекторами

Висторопський зазначив, що колектори повинні були припинити тиск на боржників ще з понеділка, поки компанія не розбереться зі скаргами одеситів (їх понад 800).

Утім, на його думку, якщо вже людині нарахували борг, то навіть в невірно нарахованій сумі все ж є та чи інша частина реальних зобов'язань.

"У кожній сумі боргу - яким би він не був - є та чи інша частина реального боргу. Тому відповідальний споживач повинен сплатити ту частину боргу, яку він не заперечує і звернутися з заявою, якщо він з чимось не згоден", - сказав Висторопський по закінченню наради.

Нагадаємо, 27 вересня група кількох десятків протестувальників проти дій газопостачальних компаній Одеси намагалася пробитися на апаратну нараду в муніципалітеті для зустрічі з заступником мера. Люди скаржаться на завищені нарахування за газ в платіжках. Мітингувальники повідомляли, що ситуація погіршилася з втручанням колекторів.