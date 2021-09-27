Одесситы протестуют против "Одессагаз"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. 27 сентября перед зданием мэрии Одессы собрались несколько десятков абонентов “Одессагаза” и “Одессагаз-поставки”.
“Оплата по счетчику!” — скандировали собравшиеся свое главное требование. По их словам предприятие “Одессагаз” продолжает давить на людей.
Люди жалуются на завышенные начисления за газ в платежках. Митингующие сообщают, что ситуация ухудшилась с вмешательством коллекторов. Напомним, 22 сентября люди уже собирались возле мэрии. В тот же день в городском совете состоялась встреча потребителей и представителей предприятия с участием чиновников. Окончательного ответа на конфликтную ситуацию пока нет.