Одесити протестують проти "Одесагаз"

“Оплата за лічильником!” — скандували свою головну вимога. За їхніми словами підприємство “Одесагаз” продовжує тиснути на людей.

Люди скаржаться на завищені нарахування за газ в платіжках. Мітингувальники повідомляють, що ситуація погіршилася з втручанням колекторів. Нагадаємо, 22 вересня люди вже збиралися біля мерії. В той же день в міській раді відбулася зустріч споживачів і представників підприємства за участю чиновників. Остаточної відповіді на конфліктну ситуацію поки немає.