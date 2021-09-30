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Одесские газовики пообещали не беспокоить одесситов коллекторами

Одесские газовики пообещали не беспокоить одесситов коллекторами

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 сентября. УНН. ООО "Одессагаз-Поставки" разорвало соглашение с одной из коллекторских компаний, а другим приказали пока не беспокоить должников звонками. Об этом во время совещания в мэрии Одессы сообщил директор ООО Станислав Висторопский, пишет УНН.

Висторопский отметил, что коллекторы должны были прекратить давление на должников еще с понедельника, пока компания не разберется с жалобами одесситов (их более 800).

Впрочем, по его мнению, если уж человеку насчитали долг, то даже в неверно начисленной сумме все же та или иная часть реальных обязательств.

“В каждой сумме долга — каким бы он ни был — есть та или иная часть реального долга. Поэтому ответственный потребитель должен оплатить ту часть долга, которую он не оспаривает и обратиться с заявлением, если он с чем-то не согласен”, — сказал Висторопский по окончанию совещания.

Напомним, 27 сентября группа нескольких десятков протестующих против действий газоснабжающих компаний Одессы пыталась пробиться на аппаратное совещание в муниципалитете для встречи с заместителем мэра. Люди жалуются на завышенные начисления за газ в платежках. Митингующие сообщали, что ситуация ухудшилась с вмешательством коллекторов. 

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