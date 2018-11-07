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Одеська поліція почала розслідувати стеження за активістом Стерненком

Одеська поліція почала розслідувати стеження за активістом Стерненком

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. За фактом звернення активіста Сергія Стерненка про незаконне стеження за ним поліція відкрила кримінальне провадження. Про це повідомив радник начальника ГУ НП в Одеській області Руслан Форостяк на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"За фактом офіційного звернення громадянина Сергія Стерненка до поліції Одеської області про незаконне стеження за ним і тим самим порушення його недоторканності приватного життя, розпочате досудове слідство, відомості внесені до ЄРДР за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України", – написав Форостяк.

Він додав, що слідство проводить Шевченківське відділення Приморського відділу поліції в Одесі ГУ НП в Одеській області.

За словами самого Стерненка, 27 жовтня він помітив, як за ним стежить Олександр Подобєдов.

"Це чоловік, який був співорганізатором останнього замаху на мене 24 травня", – написав активіст у Facebook.

Він стверджує, що цього чоловіка досі не допитали у кримінальному провадження про замах на вбивство.

Нагадаємо, 24 травня на одеського активіста Сергія Стерненка скоїли черговий замах, один з нападників загинув. Одного з нападників Стерненко поранив ножем, а другий втік.

Згодом поліція затримала другого учасника нападу. Цю подію кваліфіковано за трьома статтями - ч.1 ст.122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження), ч.1 ст. 15, ч.1 ст. 115 (замах на вбивство) та ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

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