Одеська поліція почала розслідувати стеження за активістом Стерненком

КИЇВ. 7 листопада. УНН. За фактом звернення активіста Сергія Стерненка про незаконне стеження за ним поліція відкрила кримінальне провадження. Про це повідомив радник начальника ГУ НП в Одеській області Руслан Форостяк на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.