Одесская полиция начала расследовать слежку за активистом Стерненко
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. По факту обращения активиста Сергея Стерненка о незаконной слежке за ним полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщил советник начальника ГУ НП в Одесской области Руслан Форостяк на своей странице в Facebook, передает УНН.
"По факту официального обращения гражданина Сергея Стерненко в полицию Одесской области о незаконной слежке за ним и тем самым нарушением его неприкосновенности частной жизни, начато досудебное следствие, сведения внесены в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 182 УК Украины", – написал Форостяк.
Он добавил, что следствие проводит Шевченковское отделение Приморского отдела полиции в Одессе ГУ НП в Одесской области.
По словам самого Стерненка, 27 октября он заметил, как за ним следит Александр Подобедов.
"Это человек, который был соорганизатором последнего покушения на меня 24 мая", – написал активист в Facebook.
Он утверждает, что этого мужчину до сих пор не допросили в уголовном производстве о покушении на убийство.
Напомним, 24 мая на одесского активиста Сергея Стерненка совершили очередное покушение, один из нападавших погиб. Одного из нападавших Стерненко ранил ножом, а второй убежал.
Впоследствии полиция задержала второго участника нападения. Это происшествие квалифицировано по трем статьям – ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение), ч.1 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на убийство) и ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.