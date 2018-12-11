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Одеська поліція не знайшла складу злочину у гей-порно зі школярами

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Троє учнів однієї зі шкіл Болградського району Одеської області зняли порнографічний ролик, учасниками якого є два хлопчики. Кримінальне провадження у справі закрито. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в Одеській області.

Одеська поліція не знайшла складу злочину у гей-порно зі школярами

У поліції уточнили, що знімала відео дівчинка 2010 року народження, а учасниками були хлопці 2006 та 2007 років народження.

"Їх було троє. Двоє були учасниками. Третя знімала. Відносно батьків після того, як це відео потрапило у соціальні мережі, була розпочата перевірка", – зазначили у відділі комунікації.

Провадження було розпочато за ч.2 ст. 301 КК України (розповсюдження відеороликів з порнографічним змістом). Наразі провадження закрито за ч. 1 п.2 284 КПК України (встановлено відсутність в діянні складу кримінального правопорушення).

Нагадаємо, чоловік використовував свою 8-місячну доньку для створення порно. Зловмисник вчиняв розпусні дії, імітував статеві акти з дитиною 2017 року народження. Чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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