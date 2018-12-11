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Одесская полиция не нашла состава преступления в гей-порно со школьниками

Киев • УНН

 • 104671 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Трое учеников одной из школ Болградского района Одесской области сняли порнографический ролик, участниками которого являются два мальчика. Уголовное производство по делу закрыто. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

Одесская полиция не нашла состава преступления в гей-порно со школьниками

В полиции уточнили, что снимала видео девочка 2010 рождения, а участниками были мальчики 2006 и 2007 годов рождения.

"Их было трое. Двое были участниками. Третья снимала. В отношении родителей после того, как это видео попало в социальные сети, была начата проверка", – отметили в отделе коммуникации.

Производство было начато по ч.2 ст. 301 УК Украины (распространение видеороликов с порнографическим содержанием). Сейчас производство закрыто по ч. 1 п.2 284 УПК Украины (установлено отсутствие в деянии состава уголовного правонарушения).

Напомним, мужчина использовал свою 8-месячную дочь для создания порно. Злоумышленник совершал развратные действия, имитировал половые акты с ребенком 2017 года рождения. Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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