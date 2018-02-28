Одеська область отримає 20 тисяч доз вакцини проти кору
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 28 лютого. УНН. Одеська область отримає препарат для профілактики кору, епідемічного паротиту та краснухи — комбіновану вакцину “Пріорикс” у кількості 20 тисяч доз. Вчора відповідний наказ підписали в Міністерстві охорони здоров’я України, передає кореспондент УНН.
Так, серед усіх регіонів України Одеса отримали найбільшу кількість вакцини проти кору - 20 тисяч доз.
Так, партія має надійти найближчим часом, після чого буде оперативно розподілена по районах.
Нагадаємо, для забезпечення 95% вакцинації населення, Одеській області необхідно було 12 000 доз. З початку лютого до регіону перенаправили 6 тисяч доз: 3 000 – із Дніпропетровської області, 1000 – із Сумщини та 2000 доз надійшли з Запорізької області.
В МОЗ повідомили, що розпочалась доставка додаткових 220 тисяч доз вакцини від кору в регіони України.