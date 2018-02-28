Одесская область получит 20 тыс. доз вакцины против кори

Так, среди всех регионов Украины Одесса получили наибольшее количество вакцины против кори - 20 тыс. доз.

Партия должна поступить в ближайшее время, после чего будет оперативно распределена по районам.

Напомним, для обеспечения 95% вакцинации населения, Одесской области необходимо было 12 тыс. доз. С начала февраля в регион перенаправили 6 тыс. доз: 3 тыс. - из Днепропетровской области, 1 тыс. - с Сумской и 2 тыс. доз поступили из Запорожской области.

В Минздраве сообщили, что началась доставка дополнительных 220 тыс. доз вакцины от кори в регионы Украины.