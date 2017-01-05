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28 березня, 20:29 • 34689 перегляди

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28 березня, 18:00 • 96114 перегляди

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Одеська обласна рада назвала основні напрямки роботи у 2017 році

Одеська обласна рада назвала основні напрямки роботи у 2017 році

Київ • УНН

 • 6782 перегляди

ОДЕСА-КИЇВ. 5 січня. УНН. У 2017 році Одеська обласна рада продовжить роботу над будівництвом та реконструкцією ряду соціально-важливих об'єктів регіону. Про це повідомляє голова обласної ради Анатолій Урбанський, передає кореспондент УНН.

“Продовження реконструкції з’єднувального каналу між Тилігульським лиманом і Чорним морем. Початок реконструкції спортивного комплексу „Олімпієць“. Продовження реалізації програми енергоефективності в кожному куточку Одеської області”, — повідомив А.Урбанський.

Також Одеська обласна рада планує отримати державну субвенцію для утилізації шкідливих відходів, які з радянських часів розташовані в різних частинах Одещини та негативно впливають на стан здоров’я мешканців. В планах на 2017 рік і реставрація Одеського академічного українського музично-драматичного театру ім. В. Василька та театру юного глядача ім.Ю.Олеши.

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