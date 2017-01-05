Одеська обласна рада назвала основні напрямки роботи у 2017 році

“Продовження реконструкції з’єднувального каналу між Тилігульським лиманом і Чорним морем. Початок реконструкції спортивного комплексу „Олімпієць“. Продовження реалізації програми енергоефективності в кожному куточку Одеської області”, — повідомив А.Урбанський.

Також Одеська обласна рада планує отримати державну субвенцію для утилізації шкідливих відходів, які з радянських часів розташовані в різних частинах Одещини та негативно впливають на стан здоров’я мешканців. В планах на 2017 рік і реставрація Одеського академічного українського музично-драматичного театру ім. В. Василька та театру юного глядача ім.Ю.Олеши.