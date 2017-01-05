Одесский областной совет назвал основные направления работы в 2017 году
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 5 января. УНН. В 2017 году Одесский областной совет продолжит работу над строительством и реконструкцией ряда социально важных объектов региона. Об этом сообщает председатель областного совета Анатолий Урбанский, передает корреспондент УНН.
"Продолжение реконструкции соединительного канала между Тилигульским лиманом и Черным морем. Начало реконструкции спортивного комплекса "Олимпиец". Продолжение реализации программы энергоэффективности в каждом уголке Одесской области ", - сообщил А.Урбанский.
Также Одесский областной совет планирует получить государственную субвенцию для утилизации вредных отходов, которые с советских времен расположены в разных частях Одесской области и негативно влияют на состояние здоровья жителей. В планах на 2017 год и реставрация Одесского академического украинского музыкально-драматического театра им. В. Василько и театра юного зрителя им.Ю.Олеши.