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Одесский областной совет назвал основные направления работы в 2017 году

Одесский областной совет назвал основные направления работы в 2017 году

Киев • УНН

 • 6782 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 5 января. УНН. В 2017 году Одесский областной совет продолжит работу над строительством и реконструкцией ряда социально важных объектов региона. Об этом сообщает председатель областного совета Анатолий Урбанский, передает корреспондент УНН.

"Продолжение реконструкции соединительного канала между Тилигульским лиманом и Черным морем. Начало реконструкции спортивного комплекса "Олимпиец". Продолжение реализации программы энергоэффективности в каждом уголке Одесской области ", - сообщил А.Урбанский.

Также Одесский областной совет планирует получить государственную субвенцию для утилизации вредных отходов, которые с советских времен расположены в разных частях Одесской области и негативно влияют на состояние здоровья жителей. В планах на 2017 год и реставрация Одесского академического украинского музыкально-драматического театра им. В. Василько и театра юного зрителя им.Ю.Олеши.

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