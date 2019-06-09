Одеська обласна прокуратура повідомила про підозру депутату міськради
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Прокуратура Одеської області повідомила про підозру стосовно невідповідного декларування депутату міської ради, який “забув" вказати у своїй звітній декларації доходи від банківських вкладів та дві квартири. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Одеської прокуратури.
“Прокуратура Одеської області розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації)... після одержання остаточних результатів оціночно-будівельної та судово-економічної експертиз щодо вартості нерухомості та вкладів представника міськради. Матеріали цієї справи були направлені поліцією до облпрокуратури для вивчення з метою вирішення питання про повідомлення про підозру”, — йдеться у повідомленні.
Під час вивчення кримінального провадження прокуратура дійшла висновку про наявність додаткових фактів не внесення депутатом також відомостей за 2016 рік. Як зазначили у прес-службі, депутат умисно не подав “інформації про отримання доходу від банківських вкладів на більш ніж 2 млн грн та належного нерухомого майна”.
Вказані факти 30 травня цього року об’єднані в одне кримінальне провадження.
Поряд із цим, строки досудового розслідування мали завершуватися 05 червня 2019 року, тому прокуратура звернулася до суду, та за її клопотанням продовжено строки слідства з метою прийняття законного рішення у кримінальному провадженні.
“Після продовження строків слідства та наявності підстав особисто прокурор Одеської області підписав повідомлення про підозру, оскільки за Законом щодо осіб, які являються депутатами місцевої ради, застосовується особистий порядок кримінального провадження”, — резюмували у прес-службі.
Як повідомляв УНН, у Києві судитимуть головного бухгалтера підприємства за привласнення понад 7 млн грн.