Одесская областная прокуратура сообщила о подозрении депутату горсовета
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. Прокуратура Одесской области сообщила о подозрении относительно несоответствующего декларирования депутату городского совета, который "забыл" указать в своей отчетной декларации доходы от банковских вкладов и две квартиры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Одесской прокуратуры.
“Прокуратура Одесской области начала досудебное расследование в уголовном производстве по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) ... после получения окончательных результатов оценочно-строительной и судебно-экономической экспертизы по стоимости недвижимости и вкладов представителя горсовета. Материалы этого дела были направлены полицией в облпрокуратуры для изучения с целью решения вопроса о сообщении о подозрении”, — говорится в сообщении.
При изучении уголовного производства прокуратура пришла к выводу о наличии дополнительных фактов не внесения депутатом также сведений по 2016 год. Как отметили в пресс-службе, депутат умышленно не подал “информации о получении доходы от банковских вкладов на более чем 2 млн грн и надлежащего недвижимого имущества”.
Указанные факты 30 мая этого года объединены в одно уголовное производство.
Наряду с этим, сроки досудебного расследования должны завершаться 5 июня 2019, поэтому прокуратура обратилась в суд, и по его ходатайству продлены сроки следствия с целью принятия законного решения в уголовном производстве.
“После продления сроков следствия и наличии оснований лично прокурор Одесской области подписал уведомление о подозрении, поскольку по закону в отношении лиц, являются депутатами местного совета, применяется личный порядок уголовного производства”, — резюмировали в пресс-службе.
Как сообщал УНН, в Киеве будут судить главного бухгалтера предприятия за присвоение более 7 млн грн.