Одеситка Ястремська зробила ривок та потрапила до топ-70 рейтингу WTA
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Українська тенісистка Даяна Ястремська відзначилася значним ривком у тенісному жіночому рейтингу WTA, інформує УНН з посиланням на сайт WTA.
18-річна уродженка Одеси додала до свого рейтингу одразу 36 рядків завдяки виграному турніру в Гонконзі і тепер займає 66 рядок – краще місце в кар'єрі.
Натомість перша ракетка світу Еліна Світоліна втратила один щабель і тепер обіймає шосте місце, пропустивши вперед себе чешку Кароліну Плішкову.
Варто відзначити, що киянка Леся Цуренко піднялася на рядок – 26-та, Катерина Козлова 106-та (+1), Ангеліна Калініна 118 (-2), Марта Костюк 123 (-2), Катерина Бондаренко 133 (-1).
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