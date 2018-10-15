Одеситка Ястремська зробила ривок та потрапила до топ-70 рейтингу WTA

18-річна уродженка Одеси додала до свого рейтингу одразу 36 рядків завдяки виграному турніру в Гонконзі і тепер займає 66 рядок – краще місце в кар'єрі.



Натомість перша ракетка світу Еліна Світоліна втратила один щабель і тепер обіймає шосте місце, пропустивши вперед себе чешку Кароліну Плішкову.



Варто відзначити, що киянка Леся Цуренко піднялася на рядок – 26-та, Катерина Козлова 106-та (+1), Ангеліна Калініна 118 (-2), Марта Костюк 123 (-2), Катерина Бондаренко 133 (-1).



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