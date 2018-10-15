Одесситка Ястремская сделала рывок и попала в топ-70 рейтинга WTA

18-летняя уроженка Одессы добавила к своему рейтингу сразу 36 строк благодаря выигранному турниру в Гонконге и теперь занимает 66 строчку - лучшее место в карьере.



Зато первая ракетка мира Элина Свитолина потеряла одну ступень и теперь занимает шестое место, пропустив вперед себя чешку Плишкову.



Стоит отметить, что киевлянка Леся Цуренко поднялась на строчку - 26-ая, Екатерина Козлова 106 (+1), Ангелина Калинина 118 (-2), Марта Костюк 123 (-2), Екатерина Бондаренко 133 (-1).



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