Одесити вшановують пам'ять перших жертв російської агресії
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 2 травня. УНН. В Одесі вшановують пам’ять загиблих Ігоря Іванова та Андрія Бірюкова, які стали першими жертвами російської агресії. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Мітинг-реквієм проходить на розі вулиць Дерибасівська-Преображенська. Одесити несуть прапори України, квіти та лампадки в знак пам’яті тих, хто першими загинув під час масових сутичок на Грецькій площі. Зазначимо, що із 7:00 одесити несуть квіти і до Будинку профспілок на Куликовому полі.
Нагадаємо, більше 3 тисяч правоохоронців Національної поліції та Національної гвардії забезпечують безпеку в Одесі 2 травня.
У понеділок, 1 травня, під час патрулювання території м.Одеси поліцейськими в районі Куликового поля було виявлено рюкзак з вибухівкою. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група та вибухотехніки.