Одесситы почтили память первых жертв росийской агрессии

Митинг-реквием проходит на углу улиц Дерибасовская-Преображенская. Одесситы несут флаги Украины, цветы и лампадки в знак памяти тех, кто первыми погиб во время массовых беспорядков на Греческой площади. Отметим, что с 7:00 одесситы несут цветы и в Дом профсоюзов на Куликовом поле.

Напомним, более 3 тысяч правоохранителей Национальной полиции и Национальной гвардии обеспечивают безопасность в Одессе 2 мая.

В понедельник, 1 мая, во время патрулирования территории Одессы полицейскими в районе Куликова поля был обнаружен рюкзак со взрывчаткой. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа и взрывотехники.