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Одесити скаржаться на побори в лікарнях за непередбачені ПЛР-тести на коронавірус

Київ • УНН

 • 21164 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. При планових операціях або при госпіталізації в державні медустанови Одеси з пацієнтів вимагають результати ПЛР-тестів. Хворим доводиться оплачувати їх за ціною від 1400 до 2500 гривень. Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла волонтер Катерина Ножевнікова, передає УНН.

Одесити скаржаться на побори в лікарнях за непередбачені ПЛР-тести на коронавірус

Зазначається, що одесити скаржилися на платні ПЛР-тести, які їх змушують робити лікарі, при госпіталізації у лікарні.

"Тут постійно пишуть про те, що перед плановою операцією стаціонари вимагають в обов'язковому порядку пройти ПЛР-тест на COVID-19. І люди йдуть і здають ПЛР, оплачуючи від 1400 до 2500 грн, що велика частина населення собі дозволити не може", - написала вона.

При цьому, здача ПЛР-тесту перед госпіталізацією не є необхідною, або тим більше - обов'язковою.

31 серпня, під час брифінгу в.о. директора департаменту охорони здоров'я Наталія Одарій-Захарьєва повідомила, що згідно з наказом МОЗ №1227, перед плановою госпіталізацією пацієнти повинні здавати тільки ІФА-тести (крім пацієнтів з імунодепресією). Отже, примус до ПЛР-тестування - незаконний.

Варто врахувати, що безкоштовно ІФА-аналіз зроблять тільки тим пацієнтам, у яких укладена декларація з сімейним лікарем. Якщо, наприклад, необхідно лягти до лікарні з дитиною, батько може звернутися у державну лабораторію і зробити необхідний тест за 190-240 гривень, що в рази дешевше, ніж у приватних клініках.

Як повідомляв УНН, у Харківській області правоохоронці виявили підпільне виробництво ПЛР-тестів. Підробку продавали через сайт Prozorro, встигнувши реалізувати товару на 24 млн грн.

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