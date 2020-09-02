Одесситы жалуются на поборы в больницах за непредусмотренные ПЦР-тесты на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. При плановых операциях или при поступлении в государственные медучреждения Одессы с пациентов требуют результаты ПЦР-тестов. Больным приходится оплачивать их по цене от 1400 до 2500 гривен. Об этом на своей странице в Facebook рассказала волонтер Екатерина Ножевникова, передает УНН.
Отмечается, что одесситы жаловались на платные ПЦР-тесты, которые их заставляют делать врачи, при поступлении в больницу.
"Здесь постоянно пишут о том, что перед плановой операцией стационары требуют в обязательном порядке пройти ПЦР-тест на COVID-19. И люди идут и сдают ПЦР, оплачивая от 1400 до 2500 грн, что большая часть населения себе позволить не может", - написала она.
При этом, сдача ПЦР-теста перед госпитализацией не является необходимой, или тем более - обязательной.
31 августа, во время брифинга и.о. директора департамента здравоохранения Наталья Одарий-Захарьева сообщила, что согласно приказу Минздрава №1227, перед плановой госпитализацией пациенты должны сдавать только ИФА-тесты (кроме пациентов с иммунодепрессией). Следовательно, принуждение к ПЦР-тестированию - незаконно.
Стоит учесть, что бесплатно ИФА-анализ сделают только тем пациентам, у которых заключена декларация с семейным врачом. Если, например, необходимо лечь в больницу с ребенком, родитель может обратиться в государственную лабораторию и сделать необходимый тест за 190-240 гривен, что в разы дешевле, чем в частных клиниках.
Как сообщал УНН, в Харьковской области правоохранители обнаружили подпольное производство ПЦР-тестов. Подделку продавали через сайт Prozorro, успев реализовать товара на 24 млн грн.