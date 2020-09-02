Одесситы жалуются на поборы в больницах за непредусмотренные ПЦР-тесты на коронавирус

КИЕВ. 1 сентября. УНН. При плановых операциях или при поступлении в государственные медучреждения Одессы с пациентов требуют результаты ПЦР-тестов. Больным приходится оплачивать их по цене от 1400 до 2500 гривен. Об этом на своей странице в Facebook рассказала волонтер Екатерина Ножевникова, передает УНН.