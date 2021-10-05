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Одесити досі не побачили розрахунків, які обгрунтовують подорожчання проїзду в маршрутках

Київ • УНН

 • 15507 перегляди

КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Одесити досі не ознайомлені з розрахунками, на підставі яких відбулося підвищення тарифу на проїзд в міських маршрутках з 7 до 10 гривень, передає УНН.

Деталі

Як стало відомо, 9 одеських фірм-перевізників замовляли розрахунок тарифів на проїзд в науково-виробничому центрі "Економінформ", а потім передали документ до профільних департаментів мерії - транспорту і економічного розвитку. Втім, мерія так і не ознайомила з цими розрахунками журналістів і громадськість. За різними даними, не бачили документа (якщо він взагалі існує) і представники депутатського корпусу.

Тим часом водії повідомляють, що на їхні доходи підвищення проїзду не вплине і справжня причина - ріст апетитів керівництва мерії Одеси. З огляду на те, що електронного квитка в маршрутках немає, а розрахунки не надаються, оскаржити цю думку не видається можливим.

Нагадаємо, з 15 вересня проїзд в маршрутках Одеси подорожчав з 7 до 10 гривень. Як повідомляв заступник мера Одеси Сергій Тетюхін, перевізники запросили підвищення ще в травні-червні і надали розрахунки. Чиновник зазначив, що підвищення - вимушений захід, особливо після локдаунів, коли перевезення були обмежені сидячими місцями. При цьому він додав, що цей тариф нерегульований, він затверджується в департаменті транспорту, а не виноситься на розгляд виконавчого комітету.

"Ми провели аналіз тарифів перевезень маршрутними таксі в інших містах. Вінниця -10, Львів - 10, Дніпро - 10, Київ - 7-10, Харків 8-12. Підвищення вимушене, але необхідне для фуекціонірованія громадського транспорту", - сказав Тетюхін.

Нагадаємо, в останній раз проїзд в маршрутках піднімався в січні 2018 року - з 5 до 7 гривень.

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